شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 130 سلة غذائية في مديرية حجور بمأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 130 سلة غذائية، تزن 9 أطنان و620 كيلوغراماً، لنازحي مديرية حجور في محافظة مأرب، يستفيد منها 780 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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