شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يسلم مساعدات غذائية لمرضى السرطان والفشل الكلوي في المكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا، سقطرى)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، بتسليم 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًا، لمرضى السرطان والفشل الكلوي في مدينة المكلا بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت.

وأشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون الإنساني لأبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن المساعدات الغذائية لهذه الفئة من المرضى سيكون لها الأثر الكبير في التخفيف عن معاناة الأسر.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 26 خيمة و 156 بطانية و 52 بساطًا في منطقة زاحق بمديرية حديبو في جزيرة سقطرى، يستفيد منها 156 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.