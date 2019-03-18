شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» يرعى المؤتمر الدولي لـ«العقم والإنجاب».. الشهر القادم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)وافق أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على رعاية المؤتمر الدولي لآخر مستجدات وحدة العقم والإنجاب، والذي سيقام في المنطقة خلال الفترة من 20 - 22 / شعبان القادم.
جاء ذلك لدى استقبال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اليوم (الاثنين) في مكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي.
من جانبه، ثمّن العازمي رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية لفعاليات المؤتمر الدولي، ما يؤكد حرصه على دعم الارتقاء بالرعاية الصحية بالمنطقة.
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