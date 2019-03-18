شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في نيوزيلندا تتسلم جثمان الشهيد المزيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشف الدكتور فراس المزيني ابن الشهيد محسن الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي بمدينة كرايس تشيرش بنيوزلندا، لـ«الخليج 365»، أن السفارة السعودية في ويلنغتون قد تسلمت ظهر اليوم (الاثنين) جثمان والده، مبيناً أنه بالتواصل مع السفارة هناك أكدوا له أنه يجري حالياً الترتيبات مع الأجهزة المعنية في المطار لترحيل الجثمان إلى المدينة المنورة، فيما لم يحدد موعد إقلاع الرحلة التي تقل الجثمان إلى الآن.

وثمن فراس المزيني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لإجراءات نقل جثمان الشهيد إلى المدينة المنورة.

كما ثمن جهود وزارة الخارجية وأعضاء السفارة السعودية في نيوزيلندا وعلى رأسهم السفير على المتابعة لحالة والده منذ إصابته في العمل الإرهابي وحتى التجهيز لترحيل جثمانه.