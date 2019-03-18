شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة إعلانية تبهج نساء عسير.. مدرسة تعليم القيادة قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (ابها)

أدخلت لوحة مغروسة على أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة عسير البهجة والسرور في نفوس نساء عسير، واستبشرن بقرب تحقيق حلم الالتحاق بمدرسة تطوير تعليم قيادة المركبات للنساء، والحصول على رخص قيادة، تمكنهن من القيادة بطريقة نظامية. وتعتزم إدارة مرور منطقة عسير بالتعاون مع شركة تطوير بافتتاح المدرسة قريبا بعد بدء أعمال إنشاء المقر للمركز على طريق ابها خميس مشيط.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي قد أكد لـ«الخليج 365» قبل شهرين تقريبا وخلال زيارته لمنطقة نجران، حيث أعلن بدء إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء في نجران قريباً قبل منطقة عسير. وأوضح أنه وفقاً للجدولة تأتي نجران في الترتيب بعد حائل ومن ثم باقي المناطق ومن ضمنها عسير. يذكر أن هذه الخطوة المرتقبة جاءت بعد مطالبات مستمرة من نساء عسير، وسط استغرابهن من تأخر افتتاحها، رغم حظوة بقية مناطق المملكة بمثل هذه المدرسة.