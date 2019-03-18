بأمر الملك.. تمديد خدمة "اليوسف" رئيسًا لديوان المظالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أ‫صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بتمديد خدمة معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

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