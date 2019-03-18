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ارتفعت إلى ثلاثة قتلى حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار، التي وقعت في محطة ترام ومواقع أخرى قريبة بمدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الاثنين.
ونسبت الإذاعة الهولندية إلى عمدة البلدية جان فان زانين، في تسجيل فيديو على "تويتر" قوله: "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط 3 قتلى و9 جرحى، إصابة 3 منهم خطيرة".
وكانت الشرطة قد طوّقت الميدان الذي تقع فيه محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقعت الحادثة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.
هجوم أوتريخت.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 3صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
ارتفعت إلى ثلاثة قتلى حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار، التي وقعت في محطة ترام ومواقع أخرى قريبة بمدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الاثنين.
ونسبت الإذاعة الهولندية إلى عمدة البلدية جان فان زانين، في تسجيل فيديو على "تويتر" قوله: "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط 3 قتلى و9 جرحى، إصابة 3 منهم خطيرة".
وكانت الشرطة قد طوّقت الميدان الذي تقع فيه محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقعت الحادثة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:43 PM
إصابة 9 بينهم 3 جروحهم خطيرة
ارتفعت إلى ثلاثة قتلى حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار، التي وقعت في محطة ترام ومواقع أخرى قريبة بمدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الاثنين.
ونسبت الإذاعة الهولندية إلى عمدة البلدية جان فان زانين، في تسجيل فيديو على "تويتر" قوله: "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط 3 قتلى و9 جرحى، إصابة 3 منهم خطيرة".
وكانت الشرطة قد طوّقت الميدان الذي تقع فيه محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقعت الحادثة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.
، هجوم أوتريخت.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 3 ،
المصدر : الخليج 365
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