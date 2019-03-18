، البحث عن "تركي" مشتبه بهجوم أوتريخت ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة حذرت منه

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم (الاثنين) أنها تبحث عن تركي فيما يتعلق بإطلاق نار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9.

وقالت الشرطة في بيان نقلته "رويترز": "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عامًا المولود في تركيا فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".

وكان شخص قد فتح النار في وقت سابق اليوم في محيط محطة للترام في مدينة أوتيرخت وسط هولندا.