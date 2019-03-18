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أعلنت الشرطة الهولندية اليوم (الاثنين) أنها تبحث عن تركي فيما يتعلق بإطلاق نار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9.
وقالت الشرطة في بيان نقلته "رويترز": "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عامًا المولود في تركيا فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".
وكان شخص قد فتح النار في وقت سابق اليوم في محيط محطة للترام في مدينة أوتيرخت وسط هولندا.
البحث عن "تركي" مشتبه بهجوم أوتريختصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
أعلنت الشرطة الهولندية اليوم (الاثنين) أنها تبحث عن تركي فيما يتعلق بإطلاق نار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9.
وقالت الشرطة في بيان نقلته "رويترز": "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عامًا المولود في تركيا فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".
وكان شخص قد فتح النار في وقت سابق اليوم في محيط محطة للترام في مدينة أوتيرخت وسط هولندا.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:27 PM
الشرطة حذرت منه
أعلنت الشرطة الهولندية اليوم (الاثنين) أنها تبحث عن تركي فيما يتعلق بإطلاق نار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9.
وقالت الشرطة في بيان نقلته "رويترز": "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عامًا المولود في تركيا فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".
وكان شخص قد فتح النار في وقت سابق اليوم في محيط محطة للترام في مدينة أوتيرخت وسط هولندا.
، البحث عن "تركي" مشتبه بهجوم أوتريخت ،
المصدر : الخليج 365
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