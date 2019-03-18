، جامعة الملك سعود تكرم 113 طالباً متميزاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - جميعهم حقق معدل 5/5 في السنة الأولى المشتركة

كرَّمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الطلاب والطالبات الأكثر تميزاً، وفق المعايير التي وضعتها العمادة ضمن مبادرة "الالتزام حياة"، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أن الطلبة المكرمين جميعهم متفوقون ومن الحاصلين على المعدل التراكمي كاملاً، بالإضافة إلى انضباطهم المتميز بين زملائهم معبراً عن فخره وزملائه بتكريم نخبة من الطلبة المتميزين.

وقال د."الجريوي": ونحن نحتفل اليوم بتكريم طلبتنا المتميزين نتقدم بالشكر والتقدير لأسرهم الذين كان لهم الفضل بعد توفيق الله في تحقيقهم للتميز، فهنيئاً للجميع بهذا التميز الذي تنشده العمادة، وذلك سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وألقى وكيل العمادة للخدمات الطلابية الدكتور مخلد العنزي، كلمته قال فيها: إنه تم اختيار المكرمين وفقاً لعدد من المعايير، وهي أن المعدل التراكمي للطالب 5 من 5 وأن الغياب عن المحاضرات أقل من 5%. وألا يكون ارتكب أياً من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة، بالإضافة إلى احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية، بحيث لا يوجد للطالب أي نوع من أنواع المخالفة بهذا الخصوص، وكذلك احترام لأنظمة الجامعة من الناحية السلوكية بحيث لا يوجد للطالب أي مخالفة لدى وحدة الإرشاد الطلابي بهذا الخصوص من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.

وقال المشرف على وحدة شؤون الطلاب د. خالد الحازمي إن مبادرة "التميز حياة" في جامعة الملك سعود جاءت انطلاقاً من حرص الجامعة ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة على تحفيز الطلبة على التميز العلمي والسلوكي فقد أقامت وكالة الخدمات الطلابية بالعمادة ممثلة في وحدة شؤون الطلاب حفلاً لتكريم الطلبة المتميزين علمياً وسلوكياً تحت مظلة مبادرة "التميز حياة" للعام الخامس على التوالي.

وتم في نهاية اللقاء تكريم المتميزين بحضور أولياء أمورهم.