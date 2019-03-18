، شراكة استراتيجية بين جامعة الإمام و"الإعلام المرئي والمسموع" لتبادل الخبرات ،

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وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقرها اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والهيئة.
وبين مدير الجامعة المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود, أن المذكرة شراكة استراتيجية تهدف لتبادل الخبرات المهنية والأكاديمية في مجال الاستشارات والمرئيات فيما يخص المحتوى التعليمي للإعلام المرئي والمسموع وتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير التدريب في قطاع الإعلام، من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، بالمتدربين في الهيئة من طلاب كلية الإعلام والاتصال وتميزهم في العديد من مجالات الهيئة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع الجامعة يأتي تعزيزاً لأواصر التعاون وتكامل الجهود بين الهيئة والجامعة، وللاستفادة من خبرات الجامعة العلمية والبشرية والفنية والتقنية في مجال الإعلام من خلال تقديم أشكال متعددة في مجال التدريب وورش العمل المتخصصة.
شراكة استراتيجية بين جامعة الإمام و"الإعلام المرئي والمسموع" لتبادل الخبراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-18
وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقرها اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والهيئة.
وبين مدير الجامعة المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود, أن المذكرة شراكة استراتيجية تهدف لتبادل الخبرات المهنية والأكاديمية في مجال الاستشارات والمرئيات فيما يخص المحتوى التعليمي للإعلام المرئي والمسموع وتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير التدريب في قطاع الإعلام، من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، بالمتدربين في الهيئة من طلاب كلية الإعلام والاتصال وتميزهم في العديد من مجالات الهيئة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع الجامعة يأتي تعزيزاً لأواصر التعاون وتكامل الجهود بين الهيئة والجامعة، وللاستفادة من خبرات الجامعة العلمية والبشرية والفنية والتقنية في مجال الإعلام من خلال تقديم أشكال متعددة في مجال التدريب وورش العمل المتخصصة.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:24 PM
تتضمن تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية وتطويرية
وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقرها اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والهيئة.
وبين مدير الجامعة المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود, أن المذكرة شراكة استراتيجية تهدف لتبادل الخبرات المهنية والأكاديمية في مجال الاستشارات والمرئيات فيما يخص المحتوى التعليمي للإعلام المرئي والمسموع وتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير التدريب في قطاع الإعلام، من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، بالمتدربين في الهيئة من طلاب كلية الإعلام والاتصال وتميزهم في العديد من مجالات الهيئة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع الجامعة يأتي تعزيزاً لأواصر التعاون وتكامل الجهود بين الهيئة والجامعة، وللاستفادة من خبرات الجامعة العلمية والبشرية والفنية والتقنية في مجال الإعلام من خلال تقديم أشكال متعددة في مجال التدريب وورش العمل المتخصصة.
، شراكة استراتيجية بين جامعة الإمام و"الإعلام المرئي والمسموع" لتبادل الخبرات ،
المصدر : الخليج 365
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