، الأمم المتحدة: إسرائيل تنهب أراضي الفلسطينيين وتحرمهم من المياه النقية ،

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كشف تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.
وأوضح المقرر الأممي أن إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني.
وأضاف وفقًا لـ"رويترز" أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "لينك" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قاطع وفد الاحتلال مناقشاته بسبب ما يعتبره "تحيزًا شديدًا ضده".
الأمم المتحدة: إسرائيل تنهب أراضي الفلسطينيين وتحرمهم من المياه النقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
كشف تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.
وأوضح المقرر الأممي أن إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني.
وأضاف وفقًا لـ"رويترز" أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "لينك" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قاطع وفد الاحتلال مناقشاته بسبب ما يعتبره "تحيزًا شديدًا ضده".
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:13 PM
"لينك" لفت إلى أن الاحتلال يقيم نحو 25 كل عام
كشف تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.
وأوضح المقرر الأممي أن إسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني.
وأضاف وفقًا لـ"رويترز" أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "لينك" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قاطع وفد الاحتلال مناقشاته بسبب ما يعتبره "تحيزًا شديدًا ضده".
، الأمم المتحدة: إسرائيل تنهب أراضي الفلسطينيين وتحرمهم من المياه النقية ،
المصدر : الخليج 365
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