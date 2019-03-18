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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ، أن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر .
وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي، ان ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة ، وتابع ان الميلشيا ينفذون عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة .
وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية .
"المالكي" : القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ، أن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر .
وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي، ان ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة ، وتابع ان الميلشيا ينفذون عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة .
وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية .
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:03 PM
قال : محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية للانقلابيين
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ، أن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر .
وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي، ان ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة ، وتابع ان الميلشيا ينفذون عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة .
وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية .
، "المالكي" : القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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