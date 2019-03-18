، "المالكي" : القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال : محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية للانقلابيين

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ، أن القوات الشرعية تستهدف الميليشيات الحوثية في عدة مواقع وتكبدها خسائر .

وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي، ان ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة ، وتابع ان الميلشيا ينفذون عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر في حجة .

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظتا عمران وصعدة يوجد بها مواقع لتخزين الأسلحة البالستية الحوثية .