، "مسك" تشارك في القرية السعودية للفعاليات بمهرجان الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسعى لزرع القيم الراسخة وتقدم جوائز مالية لمسابقتها الثقافية

تشارك مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك" في القرية السعودية للفعاليات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقامة في الصياهد الجنوبية بجناح متكامل، يتضمن عرض أنشطة مسك الخيرية، ويتيح للزوار التفاعل والانضمام لبرامج ومبادرات مسك الخيرية.

وحرص القائمون على التعريف بمسابقة "مسك القيم"، وهي حلقة الوصل بين كل موهوب وقدرته على إثراء المحتوى العربي تحت مظلة قيم جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها.

وتهدف مسابقة "مسك القيم" لتمكين المواهب اللامعة من إثراء المحتوى العربي وزرع قيم راسخة، ووضع المنظمون أربع قيم للمشاركة وهي "الأمانة، الثقة، الاحترام، والمسؤولية".

ويعد باب المشاركة في المسابقة متاحًا في أربعة مجالات لكل قيمة، وهي "القصة" يستعرض فيها الكاتب مهاراته اللغوية والأدبية والإبداعية، أو "الرسم" من خلال تقديم لوحة فنية ذات أصالة وإبداع في التكوين، أو "فكرة لعبة إلكترونية" لنظام تفاعلي ذي دقة علمية وجمال فني، أو "فيديو" ذي حبكة تصويرية وتسلسل وجودة عالية بالتصوير والإخراج، ولا بد أن تكون جميع المشاركات مبنية على إحدى القيم، وعند تلقيهم أعمالاً مميزة من نخبة العقول النيرة سيتم حصدها لفرزها، حيث سيحصل المركز الأول لكل قيمة على 120 ألف ريال، فيما سيحصل المركز الثاني لكل قيمة على 60 ألف ريال.

يذكر أن اللجنة المنظمة طلبت أن تكون جميع المشاركات باللغة العربية، ومتاحة للجميع من مختلف أنحاء العالم.