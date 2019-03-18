، غداة هجوم الضفة.. إسرائيلي ثانٍ يلفظ أنفاسه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب بجروح خطيرة

أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عامًا)، وفاته اليوم (الاثنين)، غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه مواطن فلسطيني، أدى أيضًا إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة آرييل في الضفة الغربية المحتلة.

ولفظ "إيتنغر" أنفاسه في مستشفى بينلسون بالقرب من تل أبيب، بحسب "فرانس برس".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس في بيان "أن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم لفلسطيني، استخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض عند مفترق مستوطنة آرييل، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.