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أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عامًا)، وفاته اليوم (الاثنين)، غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه مواطن فلسطيني، أدى أيضًا إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة آرييل في الضفة الغربية المحتلة.
ولفظ "إيتنغر" أنفاسه في مستشفى بينلسون بالقرب من تل أبيب، بحسب "فرانس برس".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس في بيان "أن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم لفلسطيني، استخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض عند مفترق مستوطنة آرييل، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
غداة هجوم الضفة.. إسرائيلي ثانٍ يلفظ أنفاسهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عامًا)، وفاته اليوم (الاثنين)، غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه مواطن فلسطيني، أدى أيضًا إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة آرييل في الضفة الغربية المحتلة.
ولفظ "إيتنغر" أنفاسه في مستشفى بينلسون بالقرب من تل أبيب، بحسب "فرانس برس".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس في بيان "أن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم لفلسطيني، استخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض عند مفترق مستوطنة آرييل، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
05:08 PM
أصيب بجروح خطيرة
أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عامًا)، وفاته اليوم (الاثنين)، غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه مواطن فلسطيني، أدى أيضًا إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة آرييل في الضفة الغربية المحتلة.
ولفظ "إيتنغر" أنفاسه في مستشفى بينلسون بالقرب من تل أبيب، بحسب "فرانس برس".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس في بيان "أن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم لفلسطيني، استخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض عند مفترق مستوطنة آرييل، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
، غداة هجوم الضفة.. إسرائيلي ثانٍ يلفظ أنفاسه ،
المصدر : الخليج 365
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