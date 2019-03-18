كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شرط يحق لصاحب العمل وضعه خلال تعاقده مع العمال، للحفاظ على أسرار عمله.
وأكدت الوزارة، أنه يحق لصاحب المنشأة أن يشترط على العامل بعد تركه العمل عدم منافسته أو إفشاء أسراره لمدة سنتين.
وأوضحت في رسائلها التوعوية لنشر الثقافة العمالية للوصول إلى سوق عمال واع، أنه يجب أن تكون هذه الشروط مكتوبة بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل تمنح صاحب المنشأة حق الاشتراط على العامل عدم إفشاء أسرار عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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