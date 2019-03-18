تحقيقات النيابة العامة كشفت تكوينًا عصابيًّا متخصصًا في أعمال محظورة.. تستر وغش وسلوكيات غير مشروعة...

كشفت مصادر مطلعة، أن التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بشأن إحدى القضايا، كشفت لها عن تكوين عصابي مكوّن من شبكة لأشخاص في الداخل والخارج، يمتهمون الاشتغال بالأعمال المحظورة طبقًا لنظاميْ التستر والغش التجاري، إضافة لممارسة بعض السلوكيات غير المشروعة المتعلقة بالعرض والأخلاق والخمور؛ حيث قامت النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب وفق استراتيجيات وخطط ذات معايير عالية، واستخدام تقنية متطورة في ذلك؛ مما أسهم في تحقيق نتائج هامة وملموسة وذات أثر فاعل وكبير؛ من خلال تحليل النمط الإجرامي وتشخيصه بدقة متناهية، والربط بين المتهمين في تلك الشبكة داخليًّا وخارجيًّا، وبين الأسلوب الإجرامي المستخدم في تنفيذ هذه الجرائم، والتنسيق مع الجهات النظيرة في الخارج في هذا الشأن؛ مما نتج عنه الإطاحة بهذه الشبكة وكشف أساليبها المستخدمة للتموية ومحاولة الإفلات من المساءلة النظامية في هذ الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيقات النيابة العامة كشفت تكوينًا عصابيًّا متخصصًا في أعمال محظورة.. تستر وغش وسلوكيات غير مشروعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.