إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز.. الثلاثاء

يتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018، في دورتها السادسة تحت عنوان «حوكمة العمل واستدامة البرامج»، خلال مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء.

ويقام المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الفائزين، في الساعة الثامنة مساء، بفندق الفورسيزون بالرياض، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث.

يذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي.