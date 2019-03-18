محافظ بلجرشي يعد بتوفير مقار لافتتاح مراكز إسعافية

بحث مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة، مع محافظ بلجرشي، اليوم الاثنين، آلية سبل التعاون لإيجاد اراضٍ لمركز إسعاف ببني كبير ومركز شرى الإسعافي.

جاء ذلك خلال قيام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، خالد بن محمد الغامدي، بزيارة محافظ بالجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، في مكتبه بالمحافظة.

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وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إنّ محافظ بالجرشي رحّب بزيارة مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة والوفد المرافق له، معربًا عن أمله في أن تشمل خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي تشغيل مراكز للإسعاف، واعدًا بتسخير الإمكانات في إيجاد مقرّ لافتتاح المراكز والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد أرض لإنشاء مركز عليها مستقبلًا.

من جهته عبر خالد الغامدي عن شكره لمحافظ بلجرشي، منوهًا باهتمام الهيئة في العمل على تقديم خدماتها بالمحافظة ، وأن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة لكافة المواطنين والمقيمين، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

ورافق مدير عام فرع الهيئة بالزيارة مدير الشؤون الإدارية والمالية عبدالله محمد البكيري، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير الاتصال المؤسسي ومدير مركز إسعافية بالجرشي أحمد عبدالله شرقي.