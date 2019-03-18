أهالي «برحرح» بالباحة يطالبون بمركز إسعافي للهلال الأحمر

أكدوا أنه سيغطي الخط السياحي المرتبط بطريق الطائف..
طالب أهالي «برحرح» بمحافظة المندق في منطقة الباحة، بضرورة تزويد المنطقة بمركز إسعافي للهلال الأحمر يغطي المنطقة.
وأوضح أهالي «برحرح» أن هذا المركز الإسعافي سيغطي الخط السياحي المرتبط بطريق الطائف.
وعبر الأهالي عن استيائهم؛ بسبب عدم وجود مركز إسعافي للهلال الأحمر؛ حيث تكثر الحوادث المرورية بهذا الطريق، مشيرين إلى أن أقرب مستشفى لهذه المنطقة هو مستشفى المندق، والذي يبعد مسافة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا.
وأضاف أهالي «برحرح»، أنهم يضطرون في حال وجود حوادث مرورية، إلى نقل المصابين والمتوفين عن طريق سياراتهم الخاصة.
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