تدخل جراحي يعيد أمعاء ومعدة مريض لوضعهما الطبيعي بالمخواة

نجح فريق طبي بمستشفى المخواة العام بمنطقة الباحة قبل فترة، بإعادة أحشاء مريض المتمثلة في «الأمعاء الدقيقة والمعدة»، إلى وضعهما الطبيعي داخل التجويف البطني من خلال عملية دقيقة ناجحة.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 40 سنة، إثر حادث مروري، وكانت حالته الصحية غير مستقرة، وبالكشف الطبي والتصوير بالأشعة اتضح وجود نزيف بتجويف البطن ووجود جزء من الأمعاء والمعدة داخل القفص الصدري وليس في وضعهما الطبيعي.

وعلى الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية استكشافية، حيث وجد الفريق الطبي أن هنالك تهتكًا للطحال وفتاق في الحجاب الحاجز، وجرح ونزيف في الكبد، وتم استئصال الطحال وإيقاف نزف الكبد، بالإضافة إلى إعادة الأحشاء إلى داخل التجويف الباطني وإصلاح الحجاب الحاجز.

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وبعد استقرار حالة المريض ونجاح العملية، قرر الفريق المعالج نقل المريض إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، لمواصلة الخطة العلاجية وسط عناية فائقة.

يذكر، أن مستشفى المخواة العام سجل العديد من عمليات إنقاذ الحياة بفضل من الله وبالدعم المستمر في تعزيز وتطوير خدمات المستشفى، من خلال تلقي المستشفى مؤخرًا دعمًا بعدد من الكوادر الطبية استشاريين وأخصائيين وفنيين في تخصصات طبية مختلفة وبصفة دائمة .

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