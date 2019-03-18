انتهاء العمل بالمرحلة الثالثة من تأهيل مستشفى الملك سلمان بالرياض

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية، اليوم الإثنين، عن انتهاء العمل من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.

وشملت المرحلة الثالثة من المشروع، أقسام التنويم ( C1, C2) بسعة 60 سريرًا، وتأتي هذه المرحلة ضمن أربع مراحل رئيسة؛ لتأهيل مستشفى الملك سلمان؛ حيث سبق أن تم تسلم وتشغيل المرحلة الأولى (A1, A2) بسعة 60 سريرًا، والمرحلة الثانية (D1, D2) بسعة 36 سريرًا.

وأوضحت صحة الرياض أنه سيتم في أسرع وقت ممكن مباشرة البدء بأعمال المرحلة الرابعة والأخيرة (B1, B2) بسعة 60 سريرًا؛ لتتم الاستفادة من كامل الأقسام.

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وتسلم المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، كل من: مساعد مدير عام الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس فهد بن عبدالله المناع، ومدير إدارة المشاريع المهندس ناصر العتيبي، ومدير الأمن والسلامة المهندس عبدالعزيز الشهري، ومدير المشروع المهندس صالح القاضي.

يُذكر أن المشاريع الجديدة والتطويرية التي شهدها مستشفى الملك سلمان في السنوات القليلة الماضية، شهدت نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي يقدمها على مدار الساعة، لأكثر من 3 ملايين مواطن ومقيم بمختلف التخصصات الطبية، كما أسهمت في تطوير بيئة العمل بالمستشفى.

ونفذت وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض، بالشراكة مع جنرال إلكتريك عدة مشاريع شملت تطوير أقسام العمليات، وتوسعة أقسام العناية المركزة، إضافة إلى افتتاح وحدة القدم السكري، ومبنى العيادات الجديد الذي يضم 80 عيادة تخصصية، واستحداث وحدة العمود الفقري.

كما شهد المستشفى إنشاء البرج الطبي والذي عند تشغيله في الفترة المقبلة سوف يحقق نقلة نوعية ويرفع السعة السريرية للمستشفى لتصل حوالي 500 سرير، إضافة إلى تطوير مدخل الطوارئ عبر تفعيل نظام الفرز، إلى جانب تدشين نظام الإحالة الإلكتروني، فضلًا عن تطوير قسم المختبر بالمستشفى؛ لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليون ونصف المليون اختبار سنويًّا.