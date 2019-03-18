تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في باكستاني هرب الهيروين داخل أحشائه بجدة

الداخلية تؤكد إيقاع أشد العقوبات بمرتكبي جرائم المخدرات..
نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «تور خان خوشال خان» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا.
وأضاف البيان، أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «تور خان خوشال خان» اليوم الاثنين، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت وزارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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