انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تحتضن بطولتين خليجيتين في السباحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 02:54 مساءً - أسندت اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت استضافة بطولتين خليجيتين خلال العام الجاري. كما تمت مناقشة مقترح يقضي بتنظيم بطولة الماسترز للسباحة على مستوى دول مجلس التعاون.

وأعلن العُماني طه الكشري الذي ترأس الاجتماع الخليجي، أن الكويت سوف تستضيف النسخة الـ17 من بطولة مجلس التعاون الخليجي للسباحة بالمياه المفتوحة، في الفترة ما بين الـ19 والـ21 من أبريل المقبل.

كما ستحتضن الكويت النسخة الـ27 من بطولة مجلس التعاون للألعاب المائية في رياضات السباحة والغطس وكرة الماء، في الفترة ما بين الخامس والثامن من سبتمبر المقبل.

Advertisements

وأوضح "الكشري" أنه تم تكريم الاتحادات الوطنية في مختلف المجالات التنظيمية والفنية لمختلف الألعاب المائية في السباحة والسباحة المفتوحة والغطس وكرة الماء، وذلك وفق معايير تنافسية رياضية تُحتسب بالنقاط.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تقديم جائزة لأفضل اتحاد وطني للسباحة، في حفل رسمي يقام نهاية كل عام، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة مقترح يقضي بتنظيم بطولة الماسترز للسباحة على مستوى دول مجلس التعاون.

وأكد أن توافقاً تاماً حدث بين الجميع يقضي بمواصلة الجهد والعمل للارتقاء باللعبة على مستوى دول الخليج، في ظل الدعم المتواصل من الاتحادات الخليجية، التي تسعى إلى العودة مجدداً، للمنافسة بقوة في البطولات القارية والعالمية وتحقيق إنجازات تسجَّل باسم أبناء الخليج.