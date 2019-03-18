السعودية | رئيس هيئة التقويم: مشاركة المملكة في الاختبارات الدوليــة تصُب في رفــع الكفــاية التعليمية من خلال المعاييــر العالميــة

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أكد سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن المملكة في ظل القيادة الرشيدة تتطلــع إلى الرقي بمستوى تعليمها وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في نظامها التعليمي؛ للنهوض بالعملية التعليميــة والتنموية مما يتواءم مــع طموحهــا ورؤيتها 2030م، وأن اهتمــام القائميــن علــى التعليــم بالقياس والتقويم، وإخضاع برامجهم لمعاييــر ودراســات وأدوات مقننــة عالميًّا، ومواكبتهــم لــكل جديــد يســهم فــي تجويد التعليــم ومعايرته بالأداء العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة شــاركت فــي دراسات واختبارات دولية متنوعة لمختلف المراحل العمرية والفئات المستهدفة؛ مما يحقق تكاملا وشموليةً في تقويم التعليم وفــق دراســات وطنية ودولية متنوعة ومتعــددة؛ وما هذه الجهود المباركة إلا بتوفيق من الله أولاً، ثم بدعم وحــرص القيادة الرشيدة علــى رفــع كفــاية المتعلم في المملكة.

وأضاف سمو رئيس الهيئة أن دور هذه الدراسات والاختبارات الدولية هي تقويم المنظومة التعليمية والوعــي بالمعاييــر العالميــة فــي أســاليب تعليــم وتعلم مجالات علمية ومناهج دراسية رئيسة تهم الطالب في مشواره التعليمي وحياته العملية كالرياضيــات، والعلــوم ومهارات القراءة، إضافة إلى مجــالات أخرى. فالاختبارات الدولية بيرلز PIRLS)) تسهم في رفــع قدرات طلبة الصف الرابع الابتدائي ومهاراتهم في مجالات القــراءة والفهم والتحليل والكتابــة.

أما الاختبارات الدولية تيمز (TIMSS) فتهدف إلى تقويم السياسات والنظم التعليمية، وفعالية المناهج وطرق تدريسها، وتقويم التحصيل العلمي لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم لطلبة الصــف الرابــع الابتدائــي والثانــي المتوســط. كما أن من هذه الدراسات والاختبارات الدولية التي تتبنى هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيقها في المملكة، الاختبارات الدولية بيزا (PISA) والتي تسهم بفعالية في قياس قدرة طلابنــا وطالباتنــا في المرحلة العمرية (15) سنة على توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية اليومية التي يتعرّضون لها في المدرسة، والبيت، والمجتمع، وكذلك تهيئتهم لســوق العمــل.

أما الدراسة الدولية تاليس (TALIS) فتهدف إلى فتح المجال لقادة المدارس والمعلمين للإسهام في تقويم التعليم وتحسينه من خلال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية؛ لتطويرهــم وتطويــر البيئــة التعليميــة كافــة للوصــول إلــى الهدف المنشــود، والــذي تســعى لــه مملكتنــا الحبيبــة، ورؤيتها الحكيمــة 2030م، بهدف بنــاء مجتمــع مثقــف واعٍ يواكــب بعلمــه وطموحــه كافــة الــدول المتقدمــة فــي شــتى المجــالات. وأشار سموه إلى أن هذه الدراسات والاختبارات الدولية ليست بجديدة على المملكة، بل يمتد تطبيق بعضها إلى أكثر من 15 سنة، إلا أن هيئة تقويم التعليم والتدريب استلمت زمام إدارتها والإشراف عليها مؤخرًا تماشيًا مع اختصاصها وتنظيماتها المعتمدة.

وفيما يخص الاختبارات الوطنية والتي انطلقت هذا الأسبوع من 10-14/7/1440هـ، الموافق 17-21/3/2019م، أكد سموه أن الاختبارات الوطنية تُعنى بتقويم حالة التعليم في شتى مراحله الدراسية من خلال التركيز على المهارات التعليمية في مجال الرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة وغيرها من المهارات بوصفها متطلبًا للتعليم الناجح والمثمر في كافة المناهج الدراسية. ويستهدف البرنامج هذا العام قياس أداء طلبة الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط في مهارات القراءة والكتابة. علمًا بأنّ هذه هي المرة الأولى لقياس مهارات الكتابة والقراءة على مستوى وطني لدى طلاب التعليم العام، كما تعكف الهيئة هذه الأيام على إنهاء خمسة تقارير تخص الاختبارات الوطنية المطبقة العام الماضي.

وكشف سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الهدف من الاختبارات الوطنية، هو إيجاد معلومات موثقة من خلال عينة ممثلة من الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المستهدفة، وعن مدى تحصيلهم العلمي، وتحقيقهم للأهداف ومعايير المناهج الموضوعة لهذه المراحل؛ وبالتالي إصدار تقارير تتضمن توصيات ومقترحات تساعد على تحقيق أداء أفضل، مما ينعكس على تعديلات أو تحسينات في أسلوب التعليم والتعلم، إضافة إلى تزويد المعلم بتوجيهات محددة تسهم في معالجة جوانب القصور، إضافة إلى تصميم المقررات والوقت الدراسي المقرر لها، مما يساعد على تحسين الأداء وينعكس إيجابًا على تحسين أداء طلابنا وطالباتنا في الاختبارات الدولية، والتي يقارن فيها أداء طلاب المملكة بطلاب من مختلف دول العالم. وهذا بلا شك يسهم في مجمله في صحة استثمار ما يدفع ويصرف على التعليم بالمملكة، ويحقق المزيد من سلامة نظام التعليم.