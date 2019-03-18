السعودية | “الزايدي” مساعداً لمدير تعليم الخرج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الزايدي” مساعداً لمدير تعليم الخرج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:21 مساءً, 18 مارس 2019 م الخرج - أشرف العصيمي صدر قرار معالي ‎نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الأستاذ عبدالله الزايدي مساعداً لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية.

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