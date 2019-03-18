شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف أبناء الشهداء والمصابين فى" الشؤون الإسلامية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, عن استعداد الوزارة لتوظيف أبناء الشهداء والمصابين من الجنود البواسل في ديوان الوزارة وفروعها، تقديراً لتضحياتهم العظيمة في الدفاع عن الدين والملك والوطن، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام فائق وعناية تامة بجميع أبناء القوات المسلحة المرابطين على الحدود الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم، لمصابي الحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش، وعدد من مسؤولي المستشفى.

بعد ذلك تجول في الأقسام التي يرقد فيها المصابون واطمأن على حالتهم الصحية، مشيداد بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حمى الدين والملك والوطن.