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الأمير سعود بن نايف يقدم التعازي لأسرة الدوسري

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين العزاء والمواساة للأستاذ يوسف بن أحمد الدوسري واخوانه في وفاة والدة اخوانهم كل من الأستاذ عيسى بن أحمد الدوسري والأستاذ سامي بن أحمد الدوسري .

سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الدوسري وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.


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