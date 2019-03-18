شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يقدم التعازي لأسرة الدوسري والان نبدء بالتفاصيل
سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب الدوسري وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
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