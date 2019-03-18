شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت اللجنة المنظمة للمنتدى إلى مشاركة كل من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لمشروع مدينة "نيـوم" المهندس نظمي النصر، إضافة إلى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الأستاذ محمد بن علي العبار، وذلك ضمن أعمال وجلسات المنتدى.
كما يشارك ضمن أعمال المنتدى عدد من رؤساء ومدراء عدد من الشركات العالمية من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك العالمية لورينزو سيمونيلي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روان للحفر العالمية الدكتور تومس بورك.
ويصاحب المنتدى إقامة 5 ورش عمل متخصصة في عدد من المجالات منها النقل، العمل والموارد البشرية، والتعليم الأهلي، البلديات، والتجارة، إضافة إلى جلسات العمل التي تحمل عنوان واحة الأحساء والتنمية المستدامة، والطاقة، وفرص الاستثمار والخصخصة، وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية، والثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار، وأفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي، والأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 المقومات الاستثمارية في الأحساء.
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