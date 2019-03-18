شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام .. تصريف مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن كمية مياه الأمطار التي تم تصريفها من حاضرة الدمام يوم أمس ، بلغت مليون و20 ألف م3، إلى مياه الخليج العربي ، عبر محطات تصريف الأمطار ، والبالغ عددها 43 محطة و9 محطات ضخ بالأنفاق التي عملت بكامل طاقتها التصريفية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة سخرت عددا من المعدات والآليات شاركت في عملية تصريف مياه الأمطار ، التي بلغت 370 معدة وآلية ، مشيرا الى أن عدد العاملين بخطة الأمطار بلغ 3200 فرد.

وبين أن غرفة الطوارئ باشرت التعامل مع الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار ، كما باشر مركز البلاغات ما ورده من ملاحظات عن بعض تجمعات مياه الأمطار خاصة في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والبلديات والجهات المعنية الأخرى.