شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام .. تصريف مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة سخرت عددا من المعدات والآليات شاركت في عملية تصريف مياه الأمطار ، التي بلغت 370 معدة وآلية ، مشيرا الى أن عدد العاملين بخطة الأمطار بلغ 3200 فرد.
وبين أن غرفة الطوارئ باشرت التعامل مع الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار ، كما باشر مركز البلاغات ما ورده من ملاحظات عن بعض تجمعات مياه الأمطار خاصة في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والبلديات والجهات المعنية الأخرى.
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