شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. القرية التراثية بكورنيش الخبر تجذب 30 ألف زائر والان نبدء بالتفاصيل

استقطبت " القرية الثقافية " بكورنيش الخبر 30 ألف زائر منذ انطلاقة "موسم الشرقية " الخميس الماضي .

وتُعد "القرية الثقافية" إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في "موسم الشرقية" ،وتهتم بتقديم ثقافة مناطق المملكة بأسلوب عرض متطور (بتقنية الواقع الافتراضي) تدمج ما بين الماضي والحاضر تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالحضارة والتراث السعودي، حيث قسمت القرية إلى خمسة أقسام رئيسة تمثل المناطق (الوسطى، والشمالية، والجنوبية، والغربية، والشرقية) وتقدم الأزياء والمأكولات الشعبية، والفنون الموسيقية، واللهجة الخاصة والشخصيات البارزة في كل منطقة.

وشارك في فعاليات "القرية الثقافية" عدد من الفنانيين، كما تقدم " القرية الثقافية" 22 ورشة عمل مجانًا في مجالات الرسم، والأنميشن، والمقامات، ورسم الكاريكاتير، والخط العربي، والتصوير، والموسيقى، والأزياء، وصناعة المحتوى التسويقي، والعلاج بالفن، إضافة إلى فعاليات للأطفال، وركن القصص الذي يحكي مسيرة ثلاث شخصيات ملهمة في المملكة.

وتتميّز فعاليات "الهيئة العامة للثقافية" في "موسم الشرقية" بالتنوع والتشويق إلى جانب الثراء المعرفي والفني ومناسبتها لجميع الأذواق والفئات العمرية، وفي مقدمتها "الأوبرا المصرية" التي تستضيفها المنطقة الشرقية لأول مرة في معرض الظهران الدولي يومي 22 و 23 مارس، لتقديم عروض الموسيقى الأصيلة للأوبرا المصرية العريقة، وأجمل المقطوعات الموسيقية بمشاركة نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين العرب، وكذلك فعالية فرقة "التخت الشرقي" الموسيقية التابعة للأوبرا المصرية.