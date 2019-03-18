2019-03-18

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة في قياس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس نتائج اختبار ⁧القدرات العامة⁩ الورقي (الفترة الثانية).

وقال مركز قياس إنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا)

ويقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

Advertisements

ويهدف اختبار القدرات العامة في قياس إلى : ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

معلومات حول اختبار القدرات العامة