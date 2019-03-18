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بدء أعمال توسعة مدخل المسيجيد الجنوبي لإنهاء معاناة الأهالي
متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي _المسيجيد
بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس بلدية المسيجيد والقاحة المهندس عبدالكريم بن أحمد البعداني شرعت بلدية المسيجيد والقاحة البدء بأعمال توسعة مدخل المسيجيد الجنوبي بجوار الكوبري وذلك بعد إعداد الدراسة الخاصة بذلك.
وقامت بلدية المسيجيد والقاحة بوضع التدابير الخاصة بالطريق وقت التنفيذ حيث إن التوسعة تندرج ضمن المشاريع المهمة التى تنهي معاناة طالت لسنوات لسالكي الطريق .
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