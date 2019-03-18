استئصال ورم سرطاني بالمنظار ينهي معاناة ستيني في ⁧‫نجران‬⁩

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - نجران

أنهى فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بنجران معاناة ستيني يشكو من الألم في البطن وعسر الهضم .

وأوضحت الصحة في نجران أن الفحوصات المخبرية ومنظار المعدة والأشعة المقطعية أظهرت معاناة المريض من سرطان في المعدة في أطواره الأولى وبعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة وأخذ موافقة المريض تقرر إجراء عملية لاستئصال الورم وذلك عن طريق المنظار الجراحي في إجراء طبي متقدم نجح من خلاله الأطباء في استئصال الورم عن طريق فتحات صغيرة ثم توصيل الجزء المتبقي من المعدة مع الأمعاء بواسطة المنظار.

وقالت بأن النتائج أظهرت استجابة سريعة للمريض خلال فترة نقاهته وحتى خروجه من المستشفى على أن يواصل رحلة علاجه والمتابعة من خلال العيادات.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي