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هدف يطرح 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل لـ5 مسميات وظيفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قام المستثمرون الأجانب بزيادة مشترياتهم من الأسهم السعودية الأسبوع الماضي إلى أعلى قيمة على الإطلاق، وذلك بعدما تم إدراج المملكة في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
واشترى الأجانب صافي حوالي 1.6 مليار ريال، أي ما يعادل 427 مليون دولار من الأسهم أكثر من أي أسبوع آخر منذ أن تم الكشف عن البيانات لأول مرة في عام 2015، حسب تحليلات وكالة بلومبيرغ.
وكان المستثمرون المؤسسون الأجانب المؤهلون، الذين سُمح لهم لأول مرة بالوصول مباشرة إلى البورصة السعودية في عام 2015، هم الفئة الرائدة من المشترين، حيث كانوا مشترين صافيين كل أسبوع تقريبًا هذا العام.
وسيتم إدراج المملكة العربية السعودية الكامل في فئة الأسواق الناشئة لمؤشر FTSE في أكثر من خمس شرائح وتكتمل تلك العملية بحلول مارس 2020، بينما ستحدث الترقية بواسطة مؤشر MSCI على مرحلتين في وقت لاحق من هذا العام.
ومن جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، انطلاق أولى مراحل ترقية “تداول” لـ”فوتسي راسل” و”إس آند بي داو جونز” اليوم بـ”النقلة الكبيرة” في تشكيلة المستثمرين، وهي إيذان لدخول المستثمرين ذات الاستراتيجية الساكنة.
وقال: “عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر لتنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءاً من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب”، بحسب تصريحاته إلى “العربية”.
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