- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قريباً.. أحدث تكنولوجيا مجال الطائرات بدون طيار في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قريباً.. أحدث تكنولوجيا مجال الطائرات بدون طيار في المملكة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
تعكف شركات ASX لبيع الأسلحة والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة على توسيع نطاق تعاونها مع المملكة خلال الفترة المقبلة، فبعد بيع شركة “Electro Optic Systems ‘ASX: EOS” تكنولوجيا بعض الأسلحة إلى المملكة في فبراير، تبعت شركة “DroneShield ASX: DRO” هذا النهج بتوقيع مذكرة تفاهم مع الرياض.
وتصنع شركة “DroneShield” الأجهزة المضادة للطائرات بدون طيار مثل “DroneGun” وهو منتج يعمل بالبطارية على غرار بندقية مصممة للقضاء على نماذج الطائرات بدون طيار التابعة للعدو عن طريق التدخل في إلكترونياتهم، كما يمكن استخدامها للأغراض المدنية أو أمن الدولة.
الصفقة تم توقيعها مع شركة “STC”، والتي تتخصص في مجالات الاتصالات، بالإضافة إلى شركة الطيران الحكومية وشركة الكهرباء.
يعمل “DroneGun” من خلال التشويش على إشارة تردد الراديو في الطائرة بدون طيار، ويأخذ التحكم من قائدها ويهبط بها برفق وأمان على الأرض.
ويسمح هذا السلاح لمستخدميه بالسيطرة التامة على الطائرات بدون طيار بكفاءة ودون تبادل لإطلاق النيران، وهو الأمر الذي يوصف بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. أحدث تكنولوجيا مجال الطائرات بدون طيار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.