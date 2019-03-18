فيديو.. المرور يوضح ملابسات وجود لوحتين مختلفتين للسرعة على أحد الطرق بجدة

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - جدة

علق مدير العلاقات العامة بمرور جدة العقيد زيد الحمزي على الصورة المتداولة، والتي تظهر وجود لوحتين لتحديد السرعة قرب بعضهما على أحد طرق جدة، وكل واحدة منها تحدد سرعة مختلفة.

وقال الحمزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن اللوحتين تقعان عند مشروع نفق جديد على طريق الأندلس بجدة، وأن سرعة الـ60 كلم في الساعة محددة لطريق الخدمة، وسرعة الـ80 كلم للطريق الرئيسي.

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وأضاف الحمزي أنهم وقفوا على موقع اللوحتين، وتم إجراء التعديل اللازم لإزالة اللبس الذي يحدث لقائدي المركبات، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفة سرعة على أي من المركبات التي تستخدم الطريق.

وشدد على أن هناك متابعة دائمة، ومراجعة للسرعات المحددة على الطرق وفقاً لمعطيات مثل كثافة الحركة المرورية، والنقاط السوداء، على الطريق، ونسبة الحوادث التي تقع فيه.