تنفيذ حكم الشرع في وافدين أُدينا بتهريب الهيروين بجدة

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا في وافدين هربا كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو قل رحمان سيفور رحمان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.

وأضافت أنه تم القبض أيضا على المدعو تور خان خوشال خان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.