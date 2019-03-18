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الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة، الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الشرقية ،الرياض ،نجران ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).
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