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الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية، عن انتهاء العمل من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.
وتسلّم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس فهد بن عبدالله المناع ومدير إدارة المشاريع المهندس ناصر العتيبي ومدير الأمن والسلامة م. عبدالعزيز الشهري ومدير المشروع م. صالح القاضي المرحلة الثالثة من المشروع وشملت “أقسام التنويم C1، C2” بسعة ٦٠ سريراً، مبينة أن هذه المرحلة ضمن أربع مراحل رئيسية لتأهيل مستشفى الملك سلمان حيث سبق أن تم استلام وتشغيل المرحلة الأولى “”A1، A2 بسعة ٦٠ سريراً، والثانية “D1، D2” بسعة ٣٦ سريراً.
وأفادت “صحة الرياض” بأنه سيتم في أسرع وقت ممكن مباشرة البدء بأعمال المرحلة الرابعة والأخيرة “”B1، B2 بسعة ٦٠ سريراً؛ ليتم الاستفادة من كامل الأقسام.
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