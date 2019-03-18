الان تتابع 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل لـ 5 مسميات وظيفية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

طرح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل، بمسميات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومساعد إداري، ومحاسب، وممثل خدمة عملاء، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت الفرصة التدريبية المقدمة لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، على النحو الآتي: 532 فرصة تدريبية لأخصائي تسويق، و 541 فرصة تدريبية لأخصائي موارد بشرية، و 425 فرصة تدريبية لمساعد إداري، و405 فرصة تدريبية لـمحاسب، و 355 فرصة تدريبية لــممثل خدمة عملاء.

ويهدف برنامج “تمهير”، إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

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وحث “هدف” المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة على الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم، بدون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليهم.

ويضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة. وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج من خلال الرابط: http://taqat.sa/tamheer.

وكان (هدف) قد أطلق برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” والموجّه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.