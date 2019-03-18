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تغيير موعد الجلسة الأسبوعية المسائية لأمير المدينة إلى الثلاثاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه تقرر تغيير موعد جلسة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، المسائية ولقائه بأصحاب الفضيلة ومديري الدوائر الحكومية وأعيان وأهالي المنطقة إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أنه سيتم ذلك اعتباراً من مساء غد (الثلاثاء) 1440/7/12.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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