شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد الجلسة الأسبوعية المسائية لأمير المدينة إلى الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه تقرر تغيير موعد جلسة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، المسائية ولقائه بأصحاب الفضيلة ومديري الدوائر الحكومية وأعيان وأهالي المنطقة إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أنه سيتم ذلك اعتباراً من مساء غد (الثلاثاء) 1440/7/12.