شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 57 سيارة فارهة.. لخلل في حزام الأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 57 مركبة مرسيدس من طرازي «S-CLASS» و«MAYBACH S 650» موديل 2019.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء تم لوجود خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام شد/سحب حزام الأمان ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت التجارة مالكي السيارات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال الرابط (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.