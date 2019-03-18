شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل لـ5 مسميات وظيفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طرح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 2258 فرصة تدريبية على رأس العمل، بمسميات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومساعد إداري، ومحاسب، وممثل خدمة عملاء، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجاءت الفرصة التدريبية المقدمة لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، على النحو الآتي: 532 فرصة تدريبية لأخصائي تسويق، و541 فرصة تدريبية لأخصائي موارد بشرية، و425 فرصة تدريبية لمساعد إداري، و405 فرص تدريبية لمحاسب، و355 فرصة تدريبية لممثل خدمة عملاء.

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ويهدف برنامج «تمهير» إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.

وحث «هدف» المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المميزة على الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم، من دون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليهم.

ويضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة. وتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.