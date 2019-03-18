شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تطلق حساب «خدمة العملاء» على «تويتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أطلقت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الاثنين) الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك أطلقت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الاثنين) الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لاستقبال الاستفسارات على مدار الساعة، وذلك من خلال المعرف ( [email protected] ). وغرد الحساب بقوله: «بسم الله وعلى بركة الله، تم تدشين الحساب المخصص لخدمة عملاء الجمارك السعودية لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الجمركية على مدار الساعة».



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