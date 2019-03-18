شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: تنظيم ورقابة جديدة لحفظ الأدوية والمنتجات الغذائية من التلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير رقابتها على العوامل الجوية سواء درجات الحرارة أو الرطوبة، وممارسات التخزين والنقل، والتي تعتبرها من المؤثرات الرئيسية على سلامة المنتجات خصوصاً الأدوية والمنتجات الطبية والمنتجات الغذائية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة لضمان سلامة هذه المنتجات.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها عن سعي هيئة الغذاء والدواء لتطبيق مشروع منتصف العام الميلادي الحالي، يشمل تطوير الرقابة على درجات الحرارة والرطوبة في المستودعات ووسائل النقل من خلال قارئات درجة حرارة والرطوبة الإلكترونية المرتبطة بنظام إلكتروني في الهيئة، بحيث يعطي النظام قراءات مباشرة وتنبيهات، في حال تغير درجة الحرارة أو الرطوبة عن الحدود المسموح بها في هذه المستودعات ووسائل النقل، إضافة لإدراج وسائل نقل الأدوية والمنتجات الطبية والغذائية في قاعدة بيانات لدى الهيئة، بحيث تعطى كل وسيلة نقل ترميز (باركود) خاص بها، ويوضع في مكان واضح على وسيلة النقل ويكتب بجانبه «هذه السيارة ملتزمة باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء لنقل الأدوية والأغذية والمنتجات الطبية»، ويمكن للمستهلك الإبلاغ عن وسيلة النقل الغير ملتزمة، أو التحقق من صحة بياناتها من خلال تصوير الترميز (الباركود).

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ويهدف المشروع الذي أطلعت "الخليج 365" على نسخة منه لتطوير الرقابة على المستودعات ووسائل النقل، وبالتالي ضمان سلامة المنتجات واستغلال الموارد البشرية والمالية بالشكل الأمثل، ويشمل المشروع: مستودعات الأدوية والمنتجات الطبية ومستودعات المنتجات الغذائية ووسائل نقل الأدوية والمنتجات الطبية والأغذية.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي لخطة تنفيذ المشروع لمستودعات وسيارات نقل الأدوية والأجهزة الطبية مطلع شهر يوليو من العام الجاري، فيما خطة تنفيذ المشروع المستودعات وسيارات نقل المنتجات الغذائية بداية مع شهر أكتوبر 2019.

وحددت الهيئة عدداً من المتطلبات الفنية للمشروع بأن تلتزم المستودعات بتوفير قارئات درجة حرارة ورطوبة إلكترونية داخل المستودع وفي سيارات النقل الخاصة بها و الشركات المتعاقدة معها لنقل المنتجات وتكون هذه الأجهزة قابلة لربطها بأنظمة الهيئة الإلكترونية (سيتم تحديد مواصفات الأجهزة وآلية الربط لاحقاً)، ووجود عدد كافي من مقاييس درجات الحرارة داخل المستودع ليضمن تغطية كامل مساحة التخزين، مع ملاحظة أن أحد شروط ترخيص مستودعات الأدوية أن يكون توزيع مقاييس الحرارة بها معتمد على الخريطة الحرارية، ووجود نظام إنذار في حال ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة عن المعدلات المحددة، وتحديد آلية التنبيه في حال اختلاف درجات الحرارة والرطوبة (رسائل نصية / بريد إلكتروني...)، مع وجود آليات تضمن معايرة مقاييس درجات الحرارة، وكذلك جود آلية لتتبع سيارات النقل توضح أن سيارات النقل ضمن نطاق رقابة الهيئة.