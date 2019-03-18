شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزليندا لدى المملكة: الحادثة الإرهابية لن تنال من وئامنا الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة العربية أكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية ، جيمس مونرو، أن الحادثة الإرهابية التي طالت مسجدين في كرايست تشيرش يوم الجمعة الماضي، وراح ضحيتها نحو 50 قتيلا وعشرات المصابين، لن تنال من الوئام الوطني النيوزيلندي بكافة تنوعه الأخوي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى مساء أمس (الأحد)، إذ نوه مونرو ببيان الرابطة الذي أدانت فيه الحادثة الإرهابية، ومرحبا بوفدها الزائر لنيوزيلندا.



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