مدير مركز أداء يؤكد أن مؤتمر التنمية الإدارية يأتي سعيًا لتحقيق أهداف التنمية بالمملكة في ضوء رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بمشاركة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" كراعياً رئيسياً، انطلق اليوم "مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030"؛ تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة معالي الأستاذ سليمان الحمدان؛ والذي ينظمه معهد الإدارة العامة اليوم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

وبيّن المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" إبراهيم نياز، بأن الحدث يأتي لإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، إضافة إلى استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام.

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وذكر المهندس نياز في تصريح صحفي أن المركز أسهم بتنظيم حلقة نقاش بعنوان "قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030" بمشاركة سعادة الاستاذ/ هشام بن محمد الحسون قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار والسيد / إدريس جالا الرئيس التنفيذي لمركز PEMANDU President and CEO of PEMANDU Associates والسيد / فرانسيس مود الرئيس التنفيذي لشركة FMAP، ويدير حلقة النقاش الدكتور إبراهيم عبد المحسن البديوي مستشار وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي.

وتدور محاور الحلقة حول واقع قياس أداء الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات برامج ومبادرات الرؤية لدى الأجهزة الحكومية، ومراجعة وتحسين الأداء الحكومي عن طريق قياس الأداء، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مسيرتها لتحقيق أهدافها، ومناقشة الحلول المناسبة لتجاوزها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ودور المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في دعم الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها في برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

كما سيقدم الأستاذ بدر المنديل المدير التنفيذي المكلف لعمليات قياس الأداء بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ورشة عمل تتناول الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتهدف إلى تعريف المشاركين على مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، وكيفية تطوير مؤشرات أداء رئيسية عملية وهادفة، وضمان نجاح تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارتها، وإدارة الأداء في الهيئات الحكومية في سياق رؤية 2030