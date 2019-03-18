خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه .

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وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.

حضر الاستقبال، لأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، و الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، و الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، و الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، و الأمير الدكتور بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، و الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، و الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، و الأمير فيصل بن محمد بن سعود، و الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، و الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير مصعب بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن ناصر بن فرحان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، و الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن تركي بن سعد، و الأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.