، تسجيل أول قتيل في إطلاق النار بهولندا.. الجاني ما زال طليقاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "رويترز": الشرطة طلبت إغلاق المدارس في مدينة أوتريخت

قالت وكالة الأنباء الهولندية إن قتيلاً على الأقل سقط في إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، فيما أكدت الشرطة أن مُطلِق النار ما زال طليقاً، ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام هولندية أن الشرطة طلبت إغلاق المدارس في مدينة أوتريخت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار داخل ترام فى هولندا، اليوم الاثنين، قد يكون له دافع إرهابى. وأضاف أن الشرطة تبحث هذا الاحتمال.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة. بينما أكدت الإذاعة الهولندية أن إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها بالقرب من مقر الحكومة بلاهاى.

كانت مدينة أوتريخت الهولندية قد شهدت إطلاق نار قبل قليل، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.