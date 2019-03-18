محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 57 مركبة مرسيدس ""S-CLASS / MAYBACH S 650 2019 بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام شد/ سحب حزام الأمان مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. "التجارة" تستدعي 57 سيارة "مرسيدس" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 57 مركبة مرسيدس ""S-CLASS / MAYBACH S 650 2019 بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام شد/ سحب حزام الأمان مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث. Advertisements ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. 18 مارس 2019 - 11 رجب 1440 02:31 PM بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 57 مركبة مرسيدس ""S-CLASS / MAYBACH S 650 2019 بسبب خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تفعيل نظام شد/ سحب حزام الأمان مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. ، "التجارة" تستدعي 57 سيارة "مرسيدس" ،

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